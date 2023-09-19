Маск введёт ежемесячную плату за использование соцсети Х

22:28, 19 сентября 2023
1 мин.
Маск введёт ежемесячную плату за использование соцсети ХДля борьбы с ботами
На встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху владелец соцсети Х (бывший Twitter) Илон Маск заявил, что ресурс станет платным. Будет введена ежемесячная подписка.
Маск заверил, что плата будет «небольшой», а нужна подписка для борьбы с «армиями ботов».
Также Маск рассказал, что на данный момент ежемесячная аудитория пользователей Х составляет порядка 550 млн человек. Каждый день пользователи публикуют от 100 до 200 млн постов.