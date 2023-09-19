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22:28, 19 сентября 2023
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Маск введёт ежемесячную плату за использование соцсети Х

Для борьбы с ботами

На встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху владелец соцсети Х (бывший Twitter) Илон Маск заявил, что ресурс станет платным. Будет введена ежемесячная подписка.

Маск заверил, что плата будет «небольшой», а нужна подписка для борьбы с «армиями ботов».

Также Маск рассказал, что на данный момент ежемесячная аудитория пользователей Х составляет порядка 550 млн человек. Каждый день пользователи публикуют от 100 до 200 млн постов.

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