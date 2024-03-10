Маск запустит на Smart TV приложение для просмотра длинных видео из соцсети Х

Приложение должно быть представлено на следующей неделе, и это один из последовательных шагов по трансформации соцсети Х, в том числе в потоковый видеосервис. Телевизионное приложение для конкуренции с YouTube позволит просматривать «длинные видеоролики на большом экране», что позволит увеличить вовлечённость пользователей и охваты просмотров видеоконтента. А в итоге и количество рекламодателей.

К тому же Маск предложит для просмотра не только видео рядовых пользователей, но знаменитостей: бывшего ведущего CNN Дона Лемона, который будет публиковать на Х свои эксклюзивы, — компания подписала с ним контракт на новое шоу, знаменитого Такера Карлсона и других известных людей.