Маск запустит на Smart TV приложение для просмотра длинных видео из соцсети Х

Опубликовано 10 марта 2024, 08:15
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Маск запустит на Smart TV приложение для просмотра длинных видео из соцсети ХДля конкуренции с YouTube и другими потоковыми сервисами
Илон Маск намерен представить приложение, аналогичное YouTube, для установки на Smart TV. Сначала приложение будет распространено на телевизоры Amazon и Samsung.
Приложение должно быть представлено на следующей неделе, и это один из последовательных шагов по трансформации соцсети Х, в том числе в потоковый видеосервис. Телевизионное приложение для конкуренции с YouTube позволит просматривать «длинные видеоролики на большом экране», что позволит увеличить вовлечённость пользователей и охваты просмотров видеоконтента. А в итоге и количество рекламодателей.
К тому же Маск предложит для просмотра не только видео рядовых пользователей, но знаменитостей: бывшего ведущего CNN Дона Лемона, который будет публиковать на Х свои эксклюзивы, — компания подписала с ним контракт на новое шоу, знаменитого Такера Карлсона и других известных людей.
Источник:Fortune
Автор:Андрей Кадуков
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