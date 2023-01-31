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21:13, 31 января 2023
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Медведев рассказал о пользе пиратских программ

И поблагодарил разработчиков такого ПО

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале поблагодарил пиратов за разработку соответствующего ПО для обхода санкционного давления на Россию.

Медведев рассказал о пользе пиратских программ

Фото: Imagesbase.ru

Он также заявил, что в качестве контрсанкций осталось принять закон об использовании западной интеллектуальной собственности без лицензии. То есть использовать западный контент — от фильмов до сложного промышленного софта — без уплаты авторского вознаграждения и в обход лицензий.

Осталось только принять правила об использовании их интеллектуальной собственности. Без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. Это в том числе и будут наши ответные санкции на их имущественные права.

Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совбеза России
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