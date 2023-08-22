«МегаФон» в одной подписке позволит переключаться между четырьмя онлайн-кинотеатрами

В подписке «МегаКино» можно смотреть четыре разных онлайн-кинотеатр: Start, Окко, Иви, Premier. Пользователи могут выбирать интересный в конкретный момент сервис, не переплачивая за онлайн-кинотеатры, которые не смотрят.

Подписка стоит 299 рублей в месяц и позволяет сэкономить 75% от общей стоимости четырёх сервисов. Сперва проектом «МегаКино» смогут воспользоваться наиболее активные пользователи видеосервисов, а с сентября подписка станет доступна всем абонентам «МегаФона».

Компания сделала такое предложение, исходя из анализа больших данных. Согласно результатам анализа, потребители контента всё реже выбирают только один онлайн-кинотеатр, предпочитая менять онлайн-сервисы. Так, 48% зрителей видеосервисов активно пользуются от 2 до 4 приложениями, и эта доля растёт.