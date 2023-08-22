«МегаФон» в одной подписке позволит переключаться между четырьмя онлайн-кинотеатрами

«МегаФон» в одной подписке позволит переключаться между четырьмя онлайн-кинотеатрамиНе переплачивая за ненужные сервисы
Российский оператор «МегаФон» запустил подписку, в рамках которой можно переключаться между четырьмя онлайн-кинотеатрами.
В подписке «МегаКино» можно смотреть четыре разных онлайн-кинотеатр: Start, Окко, Иви, Premier. Пользователи могут выбирать интересный в конкретный момент сервис, не переплачивая за онлайн-кинотеатры, которые не смотрят.
Подписка стоит 299 рублей в месяц и позволяет сэкономить 75% от общей стоимости четырёх сервисов. Сперва проектом «МегаКино» смогут воспользоваться наиболее активные пользователи видеосервисов, а с сентября подписка станет доступна всем абонентам «МегаФона».
Компания сделала такое предложение, исходя из анализа больших данных. Согласно результатам анализа, потребители контента всё реже выбирают только один онлайн-кинотеатр, предпочитая менять онлайн-сервисы. Так, 48% зрителей видеосервисов активно пользуются от 2 до 4 приложениями, и эта доля растёт.
Исходя из потребностей наших абонентов, мы собрали в единую подписку четыре ключевых видеосервиса – Start, Premier, Иви и Окко. Тем самым предоставляя пользователям свободу выбора. Любители кинопремьер могут легко переключаться между видеосервисами в любой день и наслаждаться просмотром фильмов, сериалов на одной из четырёх платформ. Если пользователь смотрит один из кинотеатров, он не платит за оставшиеся.