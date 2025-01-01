Мексика в январе запустит приложение для изгнанных из США своих граждан

Опубликовано 01 января 2025, 22:301 мин.
Мексика в январе запустит приложение для изгнанных из США своих гражданОжидается массовая депортация
Стало известно, что правительство Мексики готовится к инаугурации Трампа в январе 2025 года. Чтобы помочь своим гражданам, «которые могут стать жертвами программы массовой депортации нового президента США, Дональда Трампа», власти запустят в январе приложение для изгоняемых из США мексиканских мигрантов.
Это приложение называется «экстренным», так как ожидается выдворение из США огромного количества граждан соседней страны. Приложение позволит мексиканцам проинформировать своих родственников о депортации. Приложение отправит уведомление в ближайшее консульство и Министерство иностранных дел Мексики.
При этом в 53 консульствах Мексики в США проводится программа «Знай свои права», где мексиканцы, особенно те, кто находится под угрозой депортации, могут получить помощь. Эти люди должны зарегистрироваться в консульствах.
Как отмечает портал Neowin. эти меры помогут мексиканским гражданам в справиться с возможными проблемами, связанными с программой депортации в США.