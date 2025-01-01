Мексика в январе запустит приложение для изгнанных из США своих граждан

Это приложение называется «экстренным», так как ожидается выдворение из США огромного количества граждан соседней страны. Приложение позволит мексиканцам проинформировать своих родственников о депортации. Приложение отправит уведомление в ближайшее консульство и Министерство иностранных дел Мексики.

При этом в 53 консульствах Мексики в США проводится программа «Знай свои права», где мексиканцы, особенно те, кто находится под угрозой депортации, могут получить помощь. Эти люди должны зарегистрироваться в консульствах.

Как отмечает портал Neowin. эти меры помогут мексиканским гражданам в справиться с возможными проблемами, связанными с программой депортации в США.