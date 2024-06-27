Мессенджер ICQ официально всё: вместо него предлагают решения от VK

Опубликовано 27 июня 2024, 10:30
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Мессенджер ICQ официально всё: вместо него предлагают решения от VKА когда-то был очень популярен
Как и анонсировала соцсеть VK 24 мая, с 26 июня некогда очень популярный мессенджер ICQ бессрочно прекратит работу.
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В своё время «аська» пользовался огромной популярностью практически у всех пользователей. Теперь вместо него общение с друзьями и близкими предлагается в VK Мессенджере, с коллегами — в VK WorkSpace.
«Сервис завершил работу. Продолжайте общаться с друзьями в "VK Мессенджере," а с коллегами — в VK WorkSpace», — сказано в сообщении.