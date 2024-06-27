Мессенджер ICQ официально всё: вместо него предлагают решения от VK

В своё время «аська» пользовался огромной популярностью практически у всех пользователей. Теперь вместо него общение с друзьями и близкими предлагается в VK Мессенджере, с коллегами — в VK WorkSpace.

«Сервис завершил работу. Продолжайте общаться с друзьями в "VK Мессенджере," а с коллегами — в VK WorkSpace», — сказано в сообщении.