Мессенджер Max от VK уже преодолел отметку в 1 млн пользователей

С момента запуска, пользователи Max уже отправили 14 млн сообщений и совершили более 420 тыс звонков. Средняя продолжительность голосового вызова составила 8 минут и 6 секунд.

По платформам лидирует Android — на неё приходится 75% пользователей. Владельцы iOS-устройств составляют 23%, еще 2% используют десктопную версию.

Наибольшую активность проявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара. Помимо функций мессенджера, Max включает в себя мини-приложения, поддержку чат-ботов и встроенную платежную систему. В будущем планируется интеграция с порталом Госуслуги.