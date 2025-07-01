Мессенджер Max от VK уже преодолел отметку в 1 млн пользователей

Опубликовано 01 июля 2025, 07:361 мин.
Мессенджер Max от VK уже преодолел отметку в 1 млн пользователейЧерез него уже прошло 14 млн сообщений
Российская цифровая платформа Max, которую называют аналогом китайского WeChat, преодолела важный рубеж — количество зарегистрированных пользователей на мобильных и десктопных устройствах достигло 1 млн. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.
С момента запуска, пользователи Max уже отправили 14 млн сообщений и совершили более 420 тыс звонков. Средняя продолжительность голосового вызова составила 8 минут и 6 секунд.
По платформам лидирует Android — на неё приходится 75% пользователей. Владельцы iOS-устройств составляют 23%, еще 2% используют десктопную версию.
Наибольшую активность проявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара. Помимо функций мессенджера, Max включает в себя мини-приложения, поддержку чат-ботов и встроенную платежную систему. В будущем планируется интеграция с порталом Госуслуги.