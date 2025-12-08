Мессенджер MAX перестал работать — сбой затронул всю Россию

Опубликовано 08 декабря 2025, 14:421 мин.
Мессенджер MAX перестал работать — сбой затронул всю РоссиюИ такое бывает
Утром 8 декабря мессенджер MAX перестал запускаться у пользователей по всей стране.
По данным Detector404, число жалоб резко выросло. Все они плюс-минус об одно и том же: приложение не открывается, авторизация невозможна, сообщения не отправляются.
Проблемы наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале, в Сибири и на юге России. Особенно сильно сбой затронул владельцев Android-устройств, но и пользователи iOS сообщают о неполадках.
Известно, что ситуация в целом одинаковая у абонентов разных операторов. Это, по мнению экспертов, указывает на внутренний сбой в инфраструктуре MAX, а не на проблемы со связью.
Официальных комментариев от разработчиков пока нет. Сроки восстановления сервиса неизвестны.