Мессенджер MAX перестал работать — сбой затронул всю Россию

По данным Detector404, число жалоб резко выросло. Все они плюс-минус об одно и том же: приложение не открывается, авторизация невозможна, сообщения не отправляются.

Проблемы наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале, в Сибири и на юге России. Особенно сильно сбой затронул владельцев Android-устройств, но и пользователи iOS сообщают о неполадках.