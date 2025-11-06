Мессенджер MAX полноценно заработал в 9 странах СНГ

Теперь пользоваться приложением могут жители России, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.

Чтобы начать общение, пользователи должны добавить номера друг друга в список контактов — это необходимо для защиты от спама и мошенничества. Также можно отправить ссылку-приглашение собеседнику, которого нет в списке.

В MAX доступны чаты, аудио- и видеозвонки, голосовые сообщения, денежные переводы и отправка крупных файлов. Также прямо сейчас тестируются информационные каналы и мини-приложения для бизнеса.

Стоит отметить, что мессенджер внесен в реестр российского ПО и с 1 сентября 2025 года предустанавливается на все новые смартфоны и планшеты в России.