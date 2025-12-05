Приложения
Мессенджер MAX стал единственным способом войти на Госуслуги — как вернуть "как было"

Это тоже часть адвент-календаря?
Пользователи заметили, что при входе на Госуслуги система больше не предлагает SMS-коды или приложение.
Теперь подтверждение проходит только через мессенджер MAX. После первого входа портал автоматически привязывает аккаунт к MAX и включает его как основной способ подтверждения.

Отключить MAX как единственный способ можно, но не во всех интерфейсах. Самые рабочие способы:

  • зайти в компьютерную веб-версию Госуслуг и нажать «Пропустить вход через MAX» — этот вариант часто появляется при авторизации и полностью возвращает старую схему;
  • включить 2FA через одноразовые коды-генераторы (TOTP). После активации MAX исчезает из цепочки подтверждения;
  • альтернативный вариант — использовать «Я.Ключ»: вход идет без SMS и без MAX.
Судя по обсуждениям, это постепенное внедрение новой политики безопасности: MAX продвигают как основной способ авторизации. Пока неизвестно, вернут ли выбор способа после волны возмущений в сети.

