Приложения
Опубликовано 15 июня 2024, 13:10
1 мин.

Мессенджер Slack начнёт блокировать аккаунты россиян для исполнения санкций

Что начало происходить с 2022 года
Российские пользователи мессенджера Slack начали получать уведомления, что их аккаунты будут заблокированы через 30 дней после получения сообщения. Об этом сообщила компания МТС.
Мессенджер Slack начнёт блокировать аккаунты россиян для исполнения санкций

© Slack

В письме пользователям указано, что месенжер заблокирует учётные записи россиян в связи с необходимостью выполнения санкций США, Евросоюза и других юрисдикций. И это последовательная работа по лишению российских пользователей этого мессенджера: в 2022 году владелец сервиса, американская компания Salesforce, объявила об уходе из России, начав лишать россиян различных функций.

«Slack соблюдает законы о санкциях и экспортном контроле США, Европейского союза и других применимых юрисдикций, включая ограничения на предоставление программного обеспечения и услуг в Россию. Наши данные указывают на то, что ваша учётная запись базируется в России, преимущественно используется пользователями из России или иным образом связана с распространением в России. К сожалению, в соответствии с действующим законодательством мы вынуждены приостановить действие вашей учётной записи, и приостановим его через 30 дней», — сказано в сообщении Slack российским пользователям.

Ситуацию прокомментировал исполнительный директор МТС Линк Павел Потехин. По его словам, «письмо получают в том числе и компании, которые приобретали лицензию на использование Slack за рубежом».