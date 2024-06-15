Мессенджер Slack начнёт блокировать аккаунты россиян для исполнения санкций

В письме пользователям указано, что месенжер заблокирует учётные записи россиян в связи с необходимостью выполнения санкций США, Евросоюза и других юрисдикций. И это последовательная работа по лишению российских пользователей этого мессенджера: в 2022 году владелец сервиса, американская компания Salesforce, объявила об уходе из России, начав лишать россиян различных функций.

«Slack соблюдает законы о санкциях и экспортном контроле США, Европейского союза и других применимых юрисдикций, включая ограничения на предоставление программного обеспечения и услуг в Россию. Наши данные указывают на то, что ваша учётная запись базируется в России, преимущественно используется пользователями из России или иным образом связана с распространением в России. К сожалению, в соответствии с действующим законодательством мы вынуждены приостановить действие вашей учётной записи, и приостановим его через 30 дней», — сказано в сообщении Slack российским пользователям.

Ситуацию прокомментировал исполнительный директор МТС Линк Павел Потехин. По его словам, «письмо получают в том числе и компании, которые приобретали лицензию на использование Slack за рубежом».