Мессенджер VK сделали обязательным для установки на всех новых смартфонах, продаваемых в России

Так, по состоянию на 2023 год, в число обязательных для предустановки программ вошли Яндекс.Браузер, Яндекс.Карты, 2ГИС, Яндекс.Диск, голосовой помощник Маруся, социальные сети ВКонтакте, Одноклассники и т.д.

Что интересно, в обновлённом списке VK Messenger заменил ICQ, а «Книги и аудиокниги» от Литрес пришли на смену «Литрес: Читай и слушай».

Неизвестно, с чем связано решение правительства исключить ICQ из списка. Возможно, причиной является снижение популярности мессенджера. С другой стороны, его сложно было назвать особо популярным и прошлом году.