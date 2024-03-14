Мессенджеры Signal и Threema отказались поддерживать совместимость с WhatsApp

Но эти платформы заявили, что подобная коллаборация их не интересует в силу разных стандартов конфиденциальности, которая кардинально отличает их от WhatsApp. Несмотря на то, что WhatsApp поддерживает такое же сквозное шифрование, как Signal и Threema, в этом сервисе нет продвинутой защиты метаданных, указывающих, кто, когда и кому отправил сообщения. Обе компании подчёркивают, что закрытый код WhatsApp не позволяет определить, как именно обрабатываются пользовательские данные.

К тому же при сотрудничестве с WhatsApp, которое от американского мессенджера требует ЕС, другим компаниям придётся заключать соглашение с Meta* как владельцем мессенджера, по которому другие мессенджеры обязуются использовать одни и те же стандарты сквозного шифрования, что неприемлемо для тех же Signal и Threema.

В связи с этим руководство этих мессенджеров выступило с отказом от сотрудничества с WhatsApp.

«Мы не намерены снижать наши высочайшие стандарты конфиденциальности — более того, мы стремимся к их совершенствованию. Работа с Facebook* Messenger, iMessage, WhatsApp или даже Matrix приведёт к ухудшению защиты данных», — заявила президент Signal Мередит Уиттакер.

С ней согласился и глава Threema.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.