Meta представила в России свою метавселенную

Также фестиваль был посвящён презентации гида соцсети Instagram. Всем участникам были предоставлены очки виртуальной реальности Oculus Quest 2 собственной разработки Meta. Из места проведения мероприятия все участники «перенеслись» в Менло-Парк — воссозданную в метавселенной штаб-квартиру бывшего Facebook в Калифорнии.

«Сама возможность встретиться здесь — доказательство того, что технологии AR/VR будут использоваться практически повсеместно», — сказала глава Меta в России Анна-Мария Тренева.