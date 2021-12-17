Meta представила в России свою метавселенную

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Meta представила в России свою метавселеннуюНа фестивале для креаторов
В России компания Meta Platforms, в рамках фестиваля Tag in fest, впервые провела презентацию в прототипе своей метавселенной. Фестиваль проводился для поддержания в России креативных индустрий, творческих профессий и бизнеса.
Также фестиваль был посвящён презентации гида соцсети Instagram. Всем участникам были предоставлены очки виртуальной реальности Oculus Quest 2 собственной разработки Meta. Из места проведения мероприятия все участники «перенеслись» в Менло-Парк — воссозданную в метавселенной штаб-квартиру бывшего Facebook в Калифорнии.
«Сама возможность встретиться здесь — доказательство того, что технологии AR/VR будут использоваться практически повсеместно», — сказала глава Меta в России Анна-Мария Тренева.
Источник: Inc