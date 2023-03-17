Между российскими компаниями возникли споры из-за отечественного аналога Android

Результаты консультаций должны быть представлены вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, но пока ничего даже не оформлено документально. Стороны никак не могут прийти к соглашению об источниках финансирования: проект предполагает большие финансовые вливания и говорят о том, что одним из инвесторов может быть государство, но пока конкретики нет.

При этом наибольший интерес к проекту проявляет VK: компания разработала «импортозамещающий» RuStore — аналог Google Play, поэтому логично, что вендор заинтересован в отечественной операционной системе.

А вот несогласие с другими игроками рынка выражает «Ростелеком», продвигающий ОС «Аврора». Компания надеется заинтересовать в своём продукте производителей электроники.