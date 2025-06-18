Microsoft без объяснения причин заблокировала аккаунт OneDrive с фото за 30 лет

Опубликовано 18 июня 2025, 23:151 мин.
Microsoft без объяснения причин заблокировала аккаунт OneDrive с фото за 30 летИ ничем не помогает пользователю
Портал XDA рассказал о неприятной ситуации, произошедшей с пользователем Microsoft 365, когда была заблокирован его учётная запись в сервисе OneDrive. Из-за этого пользователь потерял фотоснимки за 30 лет.
Об этом расскаалл пользователь Reddit, который и стал жертвой блокировки акаунта. Причём Microsoft заблокировала аккаунт без объяснения причин, что вызвало беспокойство пользователя и шквал критики со стороны других людей. Но пользователю Microsoft ничем не помогает.
При этом известно, что Microsoft может закрыть учётную запись, если пользователь не пользуется Outlook и OneDrive в течение года. Но без объяснений со стороны компании невозможно определить, что конкретно привело к блокировке аккаунта.