Microsoft без объяснения причин заблокировала аккаунт OneDrive с фото за 30 лет

Об этом расскаалл пользователь Reddit, который и стал жертвой блокировки акаунта. Причём Microsoft заблокировала аккаунт без объяснения причин, что вызвало беспокойство пользователя и шквал критики со стороны других людей. Но пользователю Microsoft ничем не помогает.

При этом известно, что Microsoft может закрыть учётную запись, если пользователь не пользуется Outlook и OneDrive в течение года. Но без объяснений со стороны компании невозможно определить, что конкретно привело к блокировке аккаунта.