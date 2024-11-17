Microsoft без объяснения причин закрыла новый канал тестирования Windows 10

Опубликовано 17 ноября 2024, 00:451 мин.
Microsoft без объяснения причин закрыла новый канал тестирования Windows 10Возможно, из-за из завершения поддержки
Microsoft внезапно закрыла инсайдерский канал тестирования Windows 10 Beta Channel, который был создан всего 5 месяцев назад. Причины не раскрываются, но теперь «на руки» можно получить только предрелизную версию ОС, прошедшую исключительно внутреннее тестирование Microsoft.
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То есть, фактически инсайдеры не могут проработать бета-версию, сделать выводы о сырости продукта и сделать замечания. Отмечается, что Microsoft уже три года не выпускала версии прошивки Windows 10 для инсайдеров.
И пятимесячный канал тоже закрыт: вендор перевёл всех тестировщиков на канал Release Preview, пользователи которого получают исключительно прошедшие внутреннее тестирование предрелизные сборки.
По информации обозревателей портала Neowin, поводом для прекращения выпуска бета-версий Windows 10 может быть ожидаемое окончание срока официальной поддержки этой ОС. Выпуск бесплатных обновлений для Windows 10 должен полностью завершиться в октябре 2025 года.