Microsoft без согласия пользователей обновит устаревшую версию Windows 10

Опубликовано 15 июня 2024, 21:45
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Microsoft без согласия пользователей обновит устаревшую версию Windows 10Для безопасности системы
Microsoft в принудительном порядке начнёт обновлять устаревшую версию Windows 10 21H2 до сборки 22H2. Цикл обслуживания 21H2 истёк в мае, о чём компания уведомила пользователей.
В своём блоге вендор сообщил, что процесс обновления начнётся автоматически. Того требуют «защита и продуктивность» пользователей. Поэтому процесс будет инициирован через «Центр обновлений Windows» без запроса пользователей. Однако коснётся это только пользовательских устройств; корпоративные компьютеры, которыми индивидуально управляют сисадмины, принудительно обновляться не будут.
«Переход на Windows 10 версии 22H2 обеспечивает поддержку вашего устройства и получение ежемесячных обновлений, которые имеют решающее значение для безопасности и здоровья экосистемы», — сказано в сообщении Microsoft.