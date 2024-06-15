Microsoft без согласия пользователей обновит устаревшую версию Windows 10

В своём блоге вендор сообщил, что процесс обновления начнётся автоматически. Того требуют «защита и продуктивность» пользователей. Поэтому процесс будет инициирован через «Центр обновлений Windows» без запроса пользователей. Однако коснётся это только пользовательских устройств; корпоративные компьютеры, которыми индивидуально управляют сисадмины, принудительно обновляться не будут.

«Переход на Windows 10 версии 22H2 обеспечивает поддержку вашего устройства и получение ежемесячных обновлений, которые имеют решающее значение для безопасности и здоровья экосистемы», — сказано в сообщении Microsoft.