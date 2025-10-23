Microsoft без спроса начала использовать геймплей пользователей для обучения ИИ

Опубликовано 23 октября 2025, 23:481 мин.
Microsoft без спроса начала использовать геймплей пользователей для обучения ИИФункция включена по умолчанию на Windows 11
Microsoft начала использовать геймплей пользователей для обучения своего искусственного интеллекта (ИИ) Gaming Copilot, установленного по умолчанию на Windows 11. Система автоматически отправляет скриншоты и записи игрового процесса на серверы компании, если пользователь не отключил соответствующую функцию.
В настройках Game Bar, в разделе «Privacy Settings», опция «Model training on text» активирована по умолчанию. Кроме того, Gaming Copilot может использовать голосовые разговоры во время игры для обучения, хотя эта функция изначально отключена. Система также сохраняет персонализацию, память и любые взаимодействия пользователя с самим ИИ.
Отказаться от сбора данных можно в настройках Gaming Copilot, где можно полностью отключить обучение ИИ на основе вашего геймплея.