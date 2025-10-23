Microsoft без спроса начала использовать геймплей пользователей для обучения ИИ

В настройках Game Bar, в разделе «Privacy Settings», опция «Model training on text» активирована по умолчанию. Кроме того, Gaming Copilot может использовать голосовые разговоры во время игры для обучения, хотя эта функция изначально отключена. Система также сохраняет персонализацию, память и любые взаимодействия пользователя с самим ИИ.

Отказаться от сбора данных можно в настройках Gaming Copilot, где можно полностью отключить обучение ИИ на основе вашего геймплея.