Microsoft будет создавать темы для браузера Edge при помощи искусственного интеллекта

Она позволит пользователям создавать индивидуализированные темы с использованием искусственного интеллекта. Нововведение станет доступным уже в июне 2024 года.

Благодаря новому инструменту, пользователи смогут описать желаемый дизайн в текстовом формате, после чего ИИ-генератор автоматически создаст несколько вариантов темы.

Эти темы можно будет применить в качестве фона для страницы новой вкладки в браузере Edge, выбрав наиболее подходящий дизайн.