Microsoft Defender перестал помечать браузер Tor как потенциально опасный файл

16:51, 03 октября 2023
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Microsoft Defender перестал помечать браузер Tor как потенциально опасный файлДо этого наблюдалось ложное срабатывание
Microsoft исправила ошибку ложноположительного срабатывания Microsoft Defender — штатного антивируса Windows — при анализе браузера Tor.
Таким образом антивирус реагировал на новый исполняемый файл tor.exe. При анализе ОС Microsoft Defender детектировал tor.exe как потенциально опасное ПО либо в качестве трояна. Но после обращения разработчиков браузера Microsoft сообщила об исправлении ошибки.
«Мы приняли отправленные файлы, проанализировали их и пришли к выводу, что они не содержат вредоносной или нежелательной составляющей. Мы также устранили ложноположительное срабатывание», — сообщили в Microsoft.