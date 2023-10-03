Microsoft Defender перестал помечать браузер Tor как потенциально опасный файл

Таким образом антивирус реагировал на новый исполняемый файл tor.exe. При анализе ОС Microsoft Defender детектировал tor.exe как потенциально опасное ПО либо в качестве трояна. Но после обращения разработчиков браузера Microsoft сообщила об исправлении ошибки.

«Мы приняли отправленные файлы, проанализировали их и пришли к выводу, что они не содержат вредоносной или нежелательной составляющей. Мы также устранили ложноположительное срабатывание», — сообщили в Microsoft.