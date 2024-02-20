Microsoft добавила ИИ Copilot в Android-версию своей клавиатуры SwiftKey

SwiftKey — это умная клавиатура, которая может учиться вашему стилю письма и позволяет вводить текст быстрее. Она включает Copilot — ежедневного ИИ-ассистента компании. Теперь пользователи могут задавать ему любые вопросы прямо внутри мобильных приложений.

После обновления, в панели инструментов SwiftKey появится значок Copilot. Вы можете использовать различные ИИ-функции для создания ответов, подведения итогов, изменения тона и переписывания содержимого.

При этом свежая версия SwiftKey для Android интегрирует и Copilot DALL-E 3 Designer в панель Emoji, позволяя пользователям легко преобразовывать свои идеи в изображения и делиться ими в WhatsApp, Telegram и т.д.