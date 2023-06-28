Microsoft добавила инструмент для входа на сайты по отпечатку пальцев вместо паролей

Уникальный ключ доступа можно создать для компьютера, планшета, смартфона и входить на сайты по ним, без использования паролей — нужны либо ПИН-код, либо биометрия. Считается, что такой способ аутентификации наиболее безопасен.

В сборке ОС Windows 11 Insider Preview Build 23486 Microsoft добавила поддержку passkey, чем сделала попытки фишинга и взлома устройств таким методом практически неосуществимыми — перехватить ПИН-коды и биометрию невозможно. Для входа на сайты пользователь сможет использовать ключи доступа и приложение безопасности Windows Hello.

«Мы улучшили опыт использования passkey в Windows. Теперь вы сможете пройти на любой сайт, поддерживающий ключи доступа, и войти в учётную запись с помощью этой технологии и Windows Hello. Сразу после создания ключа доступа пользователи смогут задействовать Windows Hello (скан лица, отпечатка или ПИН-код) для входа. Опционально можно использовать мобильное устройство», — сообщили в Microsoft.