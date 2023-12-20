Microsoft добавила в браузер Edge функцию «суперперетаскивания»

Новые возможности Edge позволяют перетаскивать ссылки на панель вкладок и делать их полноценными вкладками браузера, в которых открывается соответствующая страница. Но это не главное новшество: таким же образом можно перетащить выделенный текст или изображение, открывая в новой вкладке страницу c поисковой системой и целевым запросом.

По умолчанию эта функция отключена, во всяком случае, в тестовом режиме. Включить можно, перейдя по адресу edge://flags/#edge-super-drag-drop и установив флаг на «Включено».