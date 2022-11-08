Microsoft добавила в меню «Пуск» Windows 11 навязчивую рекламу, которую нельзя отключить

В меню завершения сессии появилась реклама облачного сервиса OneDrive, которую невозможно отключить. Наравне с кнопками выхода из акаунта Windows и смены настроек появилось меню «Сделай бэкап своих файлов». При нажатии кнопки запускается не функция, а пользователя перебрасывает на сайт OneDrive c предложениями услуг сервиса.

Albacore назвал эту рекламу спамом, потому что её невозможно отключить. И нет настроек, чтобы деактивировать кнопку.

Но появилась новая кнопка не у всех пользователей. Возможно, это эксперимент, проводимый Microsoft для проверки востребованности у пользователей подобной функциональности.