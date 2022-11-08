Microsoft добавила в меню «Пуск» Windows 11 навязчивую рекламу, которую нельзя отключить

19:18, 08 ноября 2022
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Microsoft добавила в меню «Пуск» Windows 11 навязчивую рекламу, которую нельзя отключитьОдин из пользователей назвал это спамом
Пользователь Twitter под ником Albacore опубликовал в своём аккаунте снимки новой функции, недавно появившейся в меню «Пуск» Windows 11.
В меню завершения сессии появилась реклама облачного сервиса OneDrive, которую невозможно отключить. Наравне с кнопками выхода из акаунта Windows и смены настроек появилось меню «Сделай бэкап своих файлов». При нажатии кнопки запускается не функция, а пользователя перебрасывает на сайт OneDrive c предложениями услуг сервиса.
Albacore назвал эту рекламу спамом, потому что её невозможно отключить. И нет настроек, чтобы деактивировать кнопку.
Но появилась новая кнопка не у всех пользователей. Возможно, это эксперимент, проводимый Microsoft для проверки востребованности у пользователей подобной функциональности.