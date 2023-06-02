Microsoft добавила в Windows 11 функцию просмотра фото в «Проводнике»

Фото можно увидеть в разделе «Галерея», включённом в «Проводник». Для этого в верхней части панели инструментов разработчики добавили кнопку Add Phone Photos, нажатие которой сгенерирует QR-код. Полученный QR-код нужно отсканировать с помощью смартфона, тогда фото, которые хранятся на смартфоне пользователя, станут доступны на компьютере.

Но разработчики не называют даты релиза стабильной версии, и когда заявленная функция станет доступна всем пользователям, неизвестно.