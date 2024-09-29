Microsoft добавила в Windows возможность удалить ИИ-платформу Recall

Как сообщает Microsoft, сделано это с целью усиления безопасности и конфиденциальности данных, для чего требуется усиление технической защиты данных и ужесточение контроля доступа. Анонс новых возможностей был сделан в ответ на просьбы пользователей о повышении защиты конфиденциальности и безопасности данных по умолчанию. Ранее вендор добровольно-принудительно требовал согласия пользователей для включения функции Recall и аутентификации с помощью Windows Hello.

Функция Recall делает скриншоты активных окон на компьютере и добавляет их в базу данных SQLite после анализа блоком нейронной обработки. Впоследствии пользователи могут искать эти данные с помощью запросов на естественном языке.

На фоне такой деятельности Microsoft некоторые эксперты предупреждали, что функция Recall может стать угрозой для конфиденциальности и быть использована злоумышленниками для кражи данных.