Microsoft Edge на Android сделала бесплатными популярные функции YouTube Premium

Обычно за неё нужно платить $14 в месяц, но теперь её можно включить прямо в браузере. Для активации достаточно загрузить Edge Canary, перейти по адресу edge://flags, найти пункт Video Background Play и включить его.

Затем в настройках сайта появится переключатель, позволяющий запускать YouTube и другие видео даже при свёрнутом приложении или заблокированном экране.