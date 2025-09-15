Microsoft Edge научился переводить звук видео в реальном времени, но только на Windows 11

Теперь же и браузер от Microsoft может автоматически переводить звук, например, с YouTube-роликов, на выбранный язык с помощью ИИ.

Однако возможностей пока немного. На этапе теста поддерживаются лишь три языка: английский, испанский и корейский. Для работы требуется достаточно мощный ПК: минимум 12 ГБ оперативки и процессор с четырьмя ядрами.

При этом Edge активно использует память — фактически до 12 ГБ, что оставляет мало ресурсов для других приложений.