Microsoft Edge научился увеличивать картинки прямо в браузере с помощью ИИ

Опубликовано 22 марта 2024, 07:49
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Microsoft Edge научился увеличивать картинки прямо в браузере с помощью ИИТакого точно не хватает в Chrome и Firefox
Хотите рассмотреть мельчайшие детали на картинке? Вам больше не нужно открывать её в новой вкладке!
Microsoft Edge обновился и теперь умеет увеличивать картинки с помощью ИИ. Просто нажмите на картинку правой кнопкой мыши и выберите «Увеличить изображение».
Зачем это может быть нужно? Как минимум, чтобы рассмотреть мелкие детали на фото. Также не лишними будут возможность прочитать текст на картинке и увидеть дефекты изображения.
Отметим, что в последнее время Microsoft активно внедряет искусственный интеллект в свои продукты. Шутка ли — даже в легендарном Paint появилось несколько подобный функций. В том числе ИИ-удаление заднего фона.
Не в последнюю очередь все это связано с тем, что редмондцы являются одним из крупнейших инвесторов OpenAI — компании, создавшей ChatGPT.