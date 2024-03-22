Microsoft Edge научился увеличивать картинки прямо в браузере с помощью ИИ

Microsoft Edge обновился и теперь умеет увеличивать картинки с помощью ИИ. Просто нажмите на картинку правой кнопкой мыши и выберите «Увеличить изображение».

Зачем это может быть нужно? Как минимум, чтобы рассмотреть мелкие детали на фото. Также не лишними будут возможность прочитать текст на картинке и увидеть дефекты изображения.