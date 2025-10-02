Microsoft Edge получит защиту от вредоносов под видом расширений

Браузер получит функцию автоматического распознавания и отключения вредоносных расширений, а также установленных за пределами официального магазина Microsoft Store. Разработчики смогут активировать «Режим разработчика» для установки локальных дополнений для тестирования, однако это также создаст лазейку для злоумышленников, распространяющих вредоносные программы вне разрешённых каналов.

Некоторые из таких расширений уже попали в официальный каталог и нанесли ущерб сотням тысяч пользователей. Microsoft планирует, что Edge будет самостоятельно выявлять и блокировать подозрительные дополнения. Конкретный механизм обнаружения вредоносного ПО пока не разглашается. Обновление ожидается в ноябре и будет доступно пользователям по всему миру.