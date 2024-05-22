Microsoft Edge украдет популярную функцию у Яндекс.Браузера

На конференции Build Microsoft объявила, что новая функция, основанная на ИИ, сможет переводить устный контент через дубляж и субтитры в реальном времени.

Сейчас функция поддерживает перевод с испанского на английский, а также с английского на немецкий, хинди, итальянский, русский и испанский.

Эта новинка не только облегчает перевод видео на родной язык пользователя, но и делает контент более доступным для людей с нарушениями слуха. К слову, подобная возможность уже давно есть в Яндекс.Браузере.

Edge также будет поддерживать перевод в реальном времени для видео на новостных сайтах, таких как Reuters, CNBC и Bloomberg. Microsoft планирует добавить больше языков и поддерживаемых сайтов в будущем.