Microsoft готовится показать новый искусственный интеллект для Office Word, Outlook и других текстовых программ

Microsoft готовится показать новый искусственный интеллект для Office Word, Outlook и других текстовых программНазывается новая языковая модель Prometheus
Стало известно о планах Microsoft в ближайшее время, скорее всего в марте, показать новую модель искусственного интеллекта Prometheus, которую интегрируют в поисковые алгоритмы и процессинг работы с текстом офисного пакета Office. В приложения Word, Outlook, PowerPoint.
Фото: Theverge.com
Компания хочет повысить точность поиска и эффективность работы с текстом в этих приложениях. В частности, в Outlook с помощью Prometheus планируется улучшить внутреннюю поисковую систему и научить приложение отвечать на письма. При этом в веб-версиях офисных приложений Microsoft Prometheus уже доступен за счёт боковой панели в поисковой строке Bing браузера Edge.
С помощью этой модели искусственного интеллекта уже можно генерировать презентации для PowerPoint, таблицы и диаграммы для Excel.