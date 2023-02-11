Приложения
19:02, 11 февраля 2023
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Microsoft готовится показать новый искусственный интеллект для Office Word, Outlook и других текстовых программ

Называется новая языковая модель Prometheus

Стало известно о планах Microsoft в ближайшее время, скорее всего в марте, показать новую модель искусственного интеллекта Prometheus, которую интегрируют в поисковые алгоритмы и процессинг работы с текстом офисного пакета Office. В приложения Word, Outlook, PowerPoint.

Microsoft готовится показать новый искусственный интеллект для Office Word, Outlook и других текстовых программ

Фото: Theverge.com

Компания хочет повысить точность поиска и эффективность работы с текстом в этих приложениях. В частности, в Outlook с помощью Prometheus планируется улучшить внутреннюю поисковую систему и научить приложение отвечать на письма. При этом в веб-версиях офисных приложений Microsoft Prometheus уже доступен за счёт боковой панели в поисковой строке Bing браузера Edge.

С помощью этой модели искусственного интеллекта уже можно генерировать презентации для PowerPoint, таблицы и диаграммы для Excel.

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