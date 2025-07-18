Microsoft и лаборатория США внедрили ИИ для ускорения разрешений на АЭС

Microsoft и лаборатория США внедрили ИИ для ускорения разрешений на АЭСОн поможет создавать документы для лицензирования быстрее
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Для этого искусственный интеллект будет анализировать огромный массив успешно прошедших проверку заявок и использовать эти данные для автоматического составления сложных отчетов по инженерным расчетам и технике безопасности. Обычно такие документы занимают сотни страниц и требуют значительных трудозатрат.
Полученные с помощью искусственного интеллекта материалы будут создаваться для дальнейшей доработки человеком. Специалисты смогут самостоятельно редактировать отдельные разделы либо с помощью ИИ, либо вручную, что сохранит контроль над процессом.
Инициатива появилась после указов, подписанных в мае президентом Дональдом Трампом, которые направлены на сокращение длительного и сложного процесса лицензирования новых атомных станций. Ранее получение разрешений могло занимать несколько лет.