Microsoft и лаборатория США внедрили ИИ для ускорения разрешений на АЭС

Для этого искусственный интеллект будет анализировать огромный массив успешно прошедших проверку заявок и использовать эти данные для автоматического составления сложных отчетов по инженерным расчетам и технике безопасности. Обычно такие документы занимают сотни страниц и требуют значительных трудозатрат.

Полученные с помощью искусственного интеллекта материалы будут создаваться для дальнейшей доработки человеком. Специалисты смогут самостоятельно редактировать отдельные разделы либо с помощью ИИ, либо вручную, что сохранит контроль над процессом.

Инициатива появилась после указов, подписанных в мае президентом Дональдом Трампом, которые направлены на сокращение длительного и сложного процесса лицензирования новых атомных станций. Ранее получение разрешений могло занимать несколько лет.