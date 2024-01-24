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Приложения
Опубликовано 24 января 2024, 23:13
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Microsoft интегрировала в Teams платформу смешанной реальности

Для встреч
Компания Microsoft запускает платформу смешанной реальности Mesh, интегрированную в Teams и позволяющую пользователям участвовать в иммерсивных 3D-совещаниях. Платформа представляет виртуальные пространства для встреч, доступные как с гарнитурой VR, так и без нее.

Хотя 3D-совещания Mesh лучше всего работают с гарнитурой VR, Microsoft в настоящее время поддерживает исключительно устройства Meta Quest*. Интеграция предоставляет в Teams настраиваемые 3D-среды, напоминающие корпоративную версию AltspaceVR, социальной VR-платформы, приобретенной Microsoft в 2017 году.

Участники могут пользоваться пространственными аудиофункциями, имитирующими приватные разговоры, отстраняясь от собеседников в виртуальном пространстве. 3D-среды предлагают возможности настройки, в том числе интерактивные мероприятия, такие как бросание бобовых мешков и вопросы-ледоколы для удаленных коллег.

Стандартные функции Microsoft Mesh, включая иммерсивные пространства, будут доступны для бизнес-планов Microsoft Teams. Однако для создания собственных иммерсивных пространств потребуется лицензия Teams Premium.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Microsoft интегрировала в Teams платформу смешанной реальности
© Microsoft
Источник:The Verge
Автор:Булат Кармак
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