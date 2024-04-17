Microsoft исправила ошибку в Windows 10, блокировавшую обновление до Windows 11

Проблема тянется ещё с ноября 2021 года, на неё жалуется множество пользователей, но только более чем через два года Microsoft выпустила решение. Ошибка заключалась в сбое обновления драйверов Intel Smart Sound Technology версий 10.29.0.5152 или 10.30.0.5152. Любые попытки обновить эти драйверы для загрузки на компьютер Windows 11 приводили к вылетам операционной системы и BSOD.

Позже Microsoft даже встроила в Windows 10 специальную проверку совместимости перед обновлением для того, чтобы такие компьютеры не выходили из строя. Как раз проверка совместимости и вызывала ошибку при обновлении драйверов.

Теперь же на сайте Microsoft появилась информация, что драйверы можно обновить через «Центр обновлений», но обновления загружаются в течение 48 часов, что вызывает известные неудобства.