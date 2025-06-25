Microsoft исправила проблему блокировки обновлений Windows 11

Исправляющее обновление доступно для устройств с Windows 11 версии 24H2, не установивших майское предварительное обновление или более поздние обновления, предназначенные для исправления бага — сбоя в сканировании обновлений системы. «Нелеченная» проблема может привести к тому, что проверка обновлений перестанет отвечать на запросы, из-за чего ОС может «посыпаться».

Постоянное решение проблемы содержится в майском предварительном обновлении Windows и более поздних обновлениях. И те, кто его не установил, получили возможность исправить возникший баг сейчас. Поэтому рекомендуется установить последнее обновление. Установка обновления KB5062324 возможна через Центр обновления Windows.

«Это обновление конфигурации Windows устраняет проблему, из-за которой сканирование обновлений Windows может перестать работать. Перезагрузка Windows должна позволить завершить сканирование обновлений Windows», — сказано в документе поддержки Microsoft.