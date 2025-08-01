Приложения
Опубликовано 01 августа 2025, 15:00
1 мин.

Microsoft исправила проблему с размером курсора после выхода из спящего режима

Но официально проблему так и не признала
Обозреватели портала Windows Latest рассказали, что в Windows 11 24H2 появилась ошибка, которую Microsoft так и не задокументировала и не признала, но всё же исправила этот баг. Речь идёт об увеличении курсора после выхода компьютера из спящего режима.
Microsoft исправила проблему с размером курсора после выхода из спящего режима

© Windows Latest / Microsoft

Ошибка стала воспроизводиться после обновления Windows 11 до версии 24H2 в октябре 2024 года. Курсор становился больше или меньше, но в основном увеличивался. Но теперь, похоже, в дополнительном июльском обновлении KB5062660 эту проблему решили.

Как отмечает источник, по умолчанию в Windows 11 курсор маленький. Но его можно изменить в настройках мыши. Там есть ползунок, который делает курсор больше или меньше. По умолчанию ползунок стоит на самом маленьком значении.

Настройки мыши влияют на курсор во всех приложениях и на рабочем столе. Это работает с любым цветом курсора. Но из-за ошибки в октябре 2024 года ползунок перестал работать, и курсор становился неправильным, как правило, при выходе из спящего режима. Даже если удавалось уменьшить размер курсора, он всё равно возвращался в исходное положение.

Проблема оказалась распространённой, но Microsoft официально не обратила внимание на неё, возможно, не считая это багом. Однако указанное выше обновление исправило эту ошибку.

Источник:Windows Latest
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Windows 11
,
#Microsoft
,
#баги
,
#ошибки