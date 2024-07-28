Microsoft исправила в Windows 11 баг, приводящий к сбою «Безопасного удаления» USB

Вместе с теми, что переходят из предыдущей версии, новая сборка Windows 11 получит много новых функций. Это виджеты спорта, трафика, финансов, погоды и различные карточки приложений на экране блокировки, улучшение работы диспетчера задач. Сборка 23H2 получит этот функционал «в ближайшее время», вероятно, новые функции появятся и на более старых сборках.

Но важно, что в Windows 11 наконец исчезнет критичный баг — сбой работы USB при удалении из компьютера. Это баг режима «Безопасного удаления» данных, из-за которого было много жалоб пользователей о повреждении или даже потере информации на флешках.

Другая сторона проблемы — устройства не удалялись при использовании опции безопасного извлечения оборудования, могло начаться зависание компьютера. При этом характерно, что проблема наблюдалась только при открытом диспетчере задач.