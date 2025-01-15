Microsoft максимально упростила обновление старых версий до Windows 11

На странице теперь явно и понятно указаны системные требования для Windows 11, а также добавлен ярлык на страницу настроек Windows Update. «Хотя это может показаться мелочью, обновлённая страница может быть полезной для людей, не разбирающихся в технологиях, которые ищут информацию о возможности обновления своих систем до Windows 11», — отмечает источник.

К тому же Microsoft активно стимулирует переход пользователей с Windows 10 на Windows 11, предоставляя информацию о новых игровых возможностях новой системы и опровергая «мифы и заблуждения» о её обновлении. Microsoft также предостерегает пользователей о близком окончании поддержки для Windows 10, «чтобы отвадить их от задержки обновления».