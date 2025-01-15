Microsoft максимально упростила обновление старых версий до Windows 11

Опубликовано 15 января 2025, 07:301 мин.
Microsoft максимально упростила обновление старых версий до Windows 11Разработчики сделали понятной страницу поддержки
Портал Neowin обратил внимание, что Microsoft последовательно развёртывает стратегию по привлечению пользователей устаревших Windows к актуальному поколению — Windows 11. В частности, на сайте поддержки разработчики обновили статью, посвящённую обновлению до Windows 11, чтобы помочь тем, кто сомневается в совместимости своего компьютера с новой операционной системой.
На странице теперь явно и понятно указаны системные требования для Windows 11, а также добавлен ярлык на страницу настроек Windows Update. «Хотя это может показаться мелочью, обновлённая страница может быть полезной для людей, не разбирающихся в технологиях, которые ищут информацию о возможности обновления своих систем до Windows 11», — отмечает источник.
К тому же Microsoft активно стимулирует переход пользователей с Windows 10 на Windows 11, предоставляя информацию о новых игровых возможностях новой системы и опровергая «мифы и заблуждения» о её обновлении. Microsoft также предостерегает пользователей о близком окончании поддержки для Windows 10, «чтобы отвадить их от задержки обновления».