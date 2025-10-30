Microsoft начала глобальное распространение обновлённого меню «Пуск» в Windows 11

Улучшенный интерфейс стал доступен пользователям версий 25H2 и 24H2. До этого изменения были протестированы в рамках программы Windows Insider перед тем, как их интегрировали в стабильные версии ОС.

Одним из ключевых нововведений является полное переосмысление структуры и функциональности меню «Пуск». Теперь у пользователей есть возможность настраивать макет по своему усмотрению, скрывая ненужные разделы и удаляя закрепленные или рекомендуемые приложения и файлы. Можно настраивать интерфейс меню в виде таблицы (сетки) или по категориям. В режиме категорий Windows автоматически группирует установленные приложения по типу, как на iOS и iPadOS.

Теперь меню автоматически адаптируется к размеру экрана, позволяя разместить больше значков на больших дисплеях. Обновление KB5067036 устанавливается поэтапно и доступно в качестве опции — пользователи могут загрузить его вручную через Центр обновления Windows.