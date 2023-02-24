Microsoft начала навязывать Windows 11 на компьютерах, которые её «не тянут»

О проблеме рассказал пользователь под ником PhantomOcean3, но об этом говорят многие владельцы устаревших компьютеров, которые тоже жалуются на агрессивную и запутанную политику Microsoft.

Компания навязчиво включает баннер с рекламой Windows 11 и предложением обновиться до этой ОС. На баннере расположены три кнопки: две крупные, с предложением обновиться незамедлительно и немного позднее соответственно , на третьей, малозаметной, написано «Оставить Windows 10».

Но отключение этого баннера ведёт к появлению экрана с надписью «Microsoft рекомендует Windows 11 для вашего ПК». При нажатии на экран запускается процесс обновления системы до Windows 11, несмотря на несовместимость аппаратного обеспечения.

Подобное и произошло с PhantomOcean3: Microsoft предложила перейти на Windows 11 в виртуальной машине с Windows 10 22H2 и запустилось автоматическое обновление установленной системы без TPM на материнской плате и только с 2 ГБ оперативной памяти. Причём система должна была проверить, может ли компьютер обновиться до Windows 11.

В итоге обновление завершается сбоем системы. И такая ситуация у многих пользователей.