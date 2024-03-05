Microsoft начала отказываться от сторонних cookie-файлов. Но не как Google

Компания тоже начинает борьбу со сторонними cookie-файлами, используемыми для отслеживания пользователей на разных сайтах. Правда, гигант ИТ-индустрии собирается делать это по-своему, без оглядки на Google.

Напомним, Google уже вовсю тестирует свой Privacy Sandbox, призванный заменить сторонние cookie и хоть как-то защитить пользовательскую информацию в сети.

Microsoft тоже собралась блокировать cookie, однако свою «песочницу для приватности» разрабатывать не стала. Вместо этого компания внедрит Ad Selection API, который, по задумке, сохранит онлайн-рекламу, но обезопасит пользователей.

Правда, пока рано говорить о результатах – новую технологию сайты смогут протестировать во II половине 2024 года.

Кстати, отказаться от сторонних cookie-файлов в браузере Microsoft Edge можно уже сейчас. Вам даже не придется ждать обновления – просто загляните в настройки.