Microsoft начала поддерживать внешних разработчиков ключей доступа для Windows 11

Это секреты, которые хранятся локально, только на пользовательском устройстве, и нужны для приложения Windows Hello, активирующего их при обнаружении сайта или приложения, которое поддерживает ключи доступа. Их не нужно защищать или запоминать, а особенность использования в том, что это уникальные для каждого поддерживающего сайта или приложения комбинации, разблокируемые по биометрии либо ПИН-коду.

И теперь Microsoft хочет ещё более упростить способ разблокировки устройств путём интеграции сторонних поставщиков ключей доступа непосредственно в Windows 11. В связи с этим компания представила новую модель плагина. Пользователи смогут пользоваться услугами таких популярных провайдеров, как 1Password и Bitwarden, что позволит им использовать одни и те же ключи доступа на разных устройствах, включая мобильные телефоны и ПК, а ключи будут синхронизироваться между всеми устройствами.

На такой шаг Microsoft пошла сразу за Google, выступившей с таким решением. К тому же именно Microsoft — основатель FIDO Alliance и постоянный член организации.