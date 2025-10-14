Microsoft начала позиционировать Windows 11 как ОС для «эпохи ИИ»

Он отметил, что компания стремится интегрировать ИИ в пользовательский интерфейс, не внося при этом значительных изменений в архитектуру операционной системы.

Радикальные изменения, внесённые в интерфейс ОС при разработке Windows 8, такие как удаление меню «Пуск», встретили резкую критику пользователей. В отличие от этого Windows 10 была направлена на возвращение к привычным интерфейсам, и Microsoft намерена избежать повторения подобных ошибок.

Microsoft планирует постоянно совершенствовать Windows 11 через поэтапные обновления, основанные на искусственном интеллекте, вместо внедрения радикальных изменений, которые могли бы отпугнуть пользователей.