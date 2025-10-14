Опубликовано 14 октября 2025, 21:041 мин.
Microsoft начала позиционировать Windows 11 как ОС для «эпохи ИИ»Постараются избежать былых ошибок
Microsoft представила новую концепцию разработки Windows 11, в которой основное внимание уделяется интеграции искусственного интеллекта и созданию персонализированного взаимодействия с пользователями. Об этом в блоге компании рассказал директор направления дизайна Windows Диего Бака.
© Microsoft
Он отметил, что компания стремится интегрировать ИИ в пользовательский интерфейс, не внося при этом значительных изменений в архитектуру операционной системы.
Радикальные изменения, внесённые в интерфейс ОС при разработке Windows 8, такие как удаление меню «Пуск», встретили резкую критику пользователей. В отличие от этого Windows 10 была направлена на возвращение к привычным интерфейсам, и Microsoft намерена избежать повторения подобных ошибок.
Microsoft планирует постоянно совершенствовать Windows 11 через поэтапные обновления, основанные на искусственном интеллекте, вместо внедрения радикальных изменений, которые могли бы отпугнуть пользователей.
Источник:Windows Latest
Автор:Андрей Кадуков