Microsoft начала предлагать пользователям баллы лояльности за отказ от Google Chrome

Компания предлагает пользователям до 1300 баллов. Эти объявления появляются в поисковой системе Bing, которая интегрирована в Windows 11.

В рекламе, которая отображается при поиске Google Chrome в Bing, говорится: "Заработайте до 1300 баллов Microsoft Rewards, попробовав Edge. Баллы можно обменять на подарочные карты или пожертвовать более чем 2 миллионам некоммерческих организаций".

Баллы Microsoft Rewards нельзя обменять на наличные деньги, но их можно использовать для приобретения различных товаров и услуг. Среди них — подарочные карты Amazon, подписка Spotify Premium и цифровой контент в Roblox. Точные предложения могут варьироваться в зависимости от региона.