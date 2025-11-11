Microsoft начала предлагать пользователям баллы лояльности за отказ от Google Chrome

Опубликовано 11 ноября 2025, 16:361 мин.
Microsoft начала предлагать пользователям баллы лояльности за отказ от Google ChromeПредлагают 1300 баллов бонусной программы
Microsoft усилила продвижение браузера Edge в Windows 11 через предложения пользователям бонусных баллов Microsoft Rewards. Но для этого нужно отказаться от использования браузера Google Chrome.
© Microsoft
Компания предлагает пользователям до 1300 баллов. Эти объявления появляются в поисковой системе Bing, которая интегрирована в Windows 11.
В рекламе, которая отображается при поиске Google Chrome в Bing, говорится: "Заработайте до 1300 баллов Microsoft Rewards, попробовав Edge. Баллы можно обменять на подарочные карты или пожертвовать более чем 2 миллионам некоммерческих организаций".
Баллы Microsoft Rewards нельзя обменять на наличные деньги, но их можно использовать для приобретения различных товаров и услуг. Среди них — подарочные карты Amazon, подписка Spotify Premium и цифровой контент в Roblox. Точные предложения могут варьироваться в зависимости от региона.
Источник:Windows Latest
Автор:Андрей Кадуков
Теги: