Microsoft начала раздавать инструменты для усиленной защиты после мощнейшей кибератаки

17:51, 25 июля 2023
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Microsoft начала раздавать инструменты для усиленной защиты после мощнейшей кибератакиЗа взломанную защиту компания брала деньги
Microsoft отменила оплату за подписку на пользование инструментами безопасности после мощной хакерской атаки на сервера корпорации. В результате была выкрадена важная ведомственная переписка и документы.
Разработчики признали бреши в безопасности и открыли для всех пользователей бесплатный доступ к дополнительным решениям сетевой и аппаратной безопасности. Этот ответ вендора на успех кибератаки и попытка усилить защиту.
В том числе будет подключён аудиторный пакет Microsoft Purview, который, хотя и не защитит от хакеров, но поможет проследить путь злоумышленников в инфраструктуре, чтобы исправить уязвимость.