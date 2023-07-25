Microsoft начала раздавать инструменты для усиленной защиты после мощнейшей кибератаки

Разработчики признали бреши в безопасности и открыли для всех пользователей бесплатный доступ к дополнительным решениям сетевой и аппаратной безопасности. Этот ответ вендора на успех кибератаки и попытка усилить защиту.

В том числе будет подключён аудиторный пакет Microsoft Purview, который, хотя и не защитит от хакеров, но поможет проследить путь злоумышленников в инфраструктуре, чтобы исправить уязвимость.