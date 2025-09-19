Microsoft начала тестировать новые «ИИ-возможности» Панели задач в Windows 11

Инсайдер рассказал о том, что, какие именно функции будут внедрены в Панель задач, остаётся неясным, но ожидается, что ИИ улучшит взаимодействие с панелью задач, упрощая навигацию или даже работая автономно. Также возможны функции рекомендаций приложений и «умного» управления настройками панели задач.

При этом ранее Microsoft отказалась от интерактивных, полностью автоматизированных функций Copilot из-за проблем безопасности, теперь акцент на ограниченной помощи, требующей участия пользователя. Например, Copilot Vision не может прокручивать страницы за человека.

Инсайдер также отметил, что неясно, будет новая функция доступна только для подписчиков Copilot+ или же всем пользователям. Реализация может потребовать NPU (нейропроцессора), что вызывает вопросы доступности.