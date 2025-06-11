Microsoft начала тестировать увеличенное меню «Пуск» в Windows

Опубликовано 11 июня 2025, 09:001 мин.
Microsoft начала тестировать увеличенное меню «Пуск» в WindowsС новыми режимами отображения приложений
Microsoft начала открытое тестирование обновлённого меню «Пуск» для участников программы Windows Insider в канале Dev, о чём сообщает портал The Verge.
© Microsoft
Изменения привнесли плавную прокрутку, дополнительные настройки и два новых режима отображения приложений: по категориям и в виде сетки, что улучшает быстрый доступ к установленным программам без дополнительной навигации. Размер меню подстраивается под диагональ экрана, предлагая больше колонок на больших экранах и оптимизируя интерфейс для компактных устройств.
Среди новых функций — кнопка «Подключиться к телефону», расширенные настройки экрана блокировки с возможностью редактирования виджетов и поддержка входа по PIN-коду с помощью геймпада, призванная упростить доступ в ОС для пользователей портативных игровых устройств.
Однако конкретные сроки выхода этих обновлений в стабильных версиях Windows 11 не уточняются.