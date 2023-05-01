Microsoft начала внаглую переманивать пользователей ИИ Google при помощи браузера Edge

Microsoft начала внаглую переманивать пользователей ИИ Google при помощи браузера EdgeПолучился крайне неоднозначный ход
Браузер Edge имеет все шансы стать отличной альтернативой Google Chrome на базе Chromium. Но Microsoft будто специально делает всё, чтобы этого не произошло.
Так, например, последние нововведения вызывают заметное раздражение у части пользователей. Теперь, когда они заходят на сайт чат-бота Google Bard, Edge рекламирует собственный чат-бот на базе Bing.
При переходе на сайт bard.google.com в браузере Edge появляется анимированный слайдер с рекламой Bing в верхней части адресной строки. Затем текст уходит вправо, оставляя за собой иконку Bing, которая кажется излишней, учитывая наличие аналогичной иконки по умолчанию.
Правда, есть у новой «навязчивой» функции и свои плюсы. Дополнительная иконка Bing активирует функцию разделённого экрана в Microsoft Edge, позволяя сравнивать его ответы с ответами Google Bard.