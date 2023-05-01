Microsoft начала внаглую переманивать пользователей ИИ Google при помощи браузера Edge

Так, например, последние нововведения вызывают заметное раздражение у части пользователей. Теперь, когда они заходят на сайт чат-бота Google Bard, Edge рекламирует собственный чат-бот на базе Bing.

При переходе на сайт bard.google.com в браузере Edge появляется анимированный слайдер с рекламой Bing в верхней части адресной строки. Затем текст уходит вправо, оставляя за собой иконку Bing, которая кажется излишней, учитывая наличие аналогичной иконки по умолчанию.

Правда, есть у новой «навязчивой» функции и свои плюсы. Дополнительная иконка Bing активирует функцию разделённого экрана в Microsoft Edge, позволяя сравнивать его ответы с ответами Google Bard.